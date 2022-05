Empoli, Andreazzoli: “Inter? Vicini due volte a batterli. Ora vogliamo farlo”

Aurelio Andreazzoli, alla vigilia di Inter-Empoli, ha parlato della voglia di vincere contro i nerazzurri al di là delle difficoltà evidenti

L'Empoli è matematicamente salvo, l'Inter è in piena lotta per lo scudetto con il Milan. Ma l'allenatore dei toscani Aurelio Andreazzoli non si vuole accontentare e non nasconde la sua voglia di vincere indipendentemente dalla classifica. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.