Genoa-Milan, Pioli: “Una vittoria quasi perfetta, per come è arrivata”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022.

"Serata quasi perfetta per la nostra vittoria, per come l'abbiamo ottenuta: siamo stati una squadra affamata. Noi dobbiamo andare sempre sopra le righe e non possiamo fare il compitino. Non mi interessa ad oggi la classifica: il campionato si deciderà molto più avanti. La nota stonata vera è l'infortunio di Kjaer: mi auguro che possa essere un infortunio non troppo grave, bisogna capire se è un trauma distorsivo o altro...".