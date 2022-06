Gattuso: “Il Valencia è un club della stessa fascia di Milan e Napoli”

Gennaro Gattuso ha messo Milan e Napoli sullo stesso piano del Valencia in quanto a importanza e storia. Queste le dichiarazioni

Renato Panno

Gennaro Gattuso ha messo Milan e Napoli sullo stesso piano del Valencia in quanto a importanza e storia. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa riportate da 'TuttoMercatoWeb'.

Dopo Milan e Napoli, ecco il Valencia: "Al Napoli e al Milan è stato facile, bisogna tornare più indietro, quando allenavo Sion o Creta. Lì si che le situazioni erano difficili, ma qui no. Sono stato nella Ciutat Esportiva e ho visto che sono in un gran club, dove si può vivere bene. Bisogna cominciare dal senso di appartenenza. Suona bene: Napoli, Milan e il Valencia è collocato nella stessa fascia. E' una società di un fascino e una storia incredibili, anche se ora è in difficoltà. Dobbiamo pedalare, ma ne vale la pena".

A chi si ispira come allenatore? Ha sempre parlato bene di Ancelotti: "Non si può fare copia-incolla da un allenatore all'altro. Ogni allenatore ha un suo modo di vivere la partita, di parlare, uno stile suo. Tutti gli allenatori che ho avuto sicuramente mi hanno lasciato qualcosa. Si può vincere con tutti gli stili. Ancelotti, ad esempio, è un allenatore che non è duro e ha vinto. Lippi invece è duro e ha vinto lo stesso. Giusto per fare due esempi".

"Io quando alleno la squadra mi diverto. Mi piace molto parlare coi calciatori, ma a una condizione: quando si entra nel terreno di gioco si fa sempre con grande professionalità. Posso accettare degli errori, ma deve esserci serietà nel lavoro. Mi piace avere una squadra che scherza, che sta bene insieme. Ma bastano 2-3 giocatori per rovinare un allenamento e per l'allenamento è sacro, il sacrificio è chiaro".