Nella giornata di ieri, l'allenatore della Lazio Gennaro Gattuso ha voluto spendere alcune parole sulla partita contro il Napoli, in programma oggi alle ore 12:30, presentandola in conferenza stampa. L'ex calciatore e allenatore del Milan, oggi sulla panchina dei biancocelesti, si è voluto soffermare anche sul rapporto con Massimiliano Allegri, spendendo parole di grande stima nei suoi confronti.

Milan, le parole di Gattuso su Allegri

«Max è stato mio capitano in Serie B e mio allenatore, la storia dice che non ho mai vinto contro di lui. Spero di fare un quarto di quanto ha fatto lui nella sua carriera. Conoscendolo so che non muore di stress, anzi nei momenti di difficoltà trova sempre le cose giuste per far quadrare i conti. Non mi fido, è sgamato e per questo domani dovremo essere pronti.

Un rapporto che ha lasciato segno, come testimoniano le dichiarazioni pronunciate dall'ex centrocampista rossonero. Gattuso, che ha avuto come allenatore, ha riconosciuto i meriti del livornese, sottolineando soprattutto la capacità di gestire al meglio le difficoltà e trovare sempre le soluzioni giuste nei momenti più complica:

Il tecnico della Lazio poi, ha spostato l'attenzione sulla partita di oggi, sottolineando l'importanza dei punti e le insidie della trasferta allo stadio Diego Armando Maradona:

Anche per noi sarà una finale, giocare al Maradona dà sempre gusto. Dovremo arrivarci con grande spirito e grande mentalità».