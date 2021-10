Francia, Theo Hernandez: “Infanzia difficile, essere qui con Lucas è fantastico”

Theo Hernandez, esterno del Milan, ha parlato dal ritiro della Francia insieme al fratello Lucas in conferenza stampa. Le dichiarazioni

Theo Hernandez, esterno del Milan, ha parlato dal ritiro della Francia insieme al fratello Lucas in conferenza stampa. Le dichiarazioni: "È il lavoro che ha pagato. Non abbiamo avuto un'infanzia facile, questo è ciò che ci ha fatto ambire a diventare calciatori professionisti. Da giovani, all'Atletico Madrid, avremmo potuto giocare insieme, ma abbiamo preso strade diverse. Essere qui insieme è fantastico , dobbiamo ringraziare nostra madre: lei c'è sempre stata, ci ha portato agli allenamenti e ci ha seguito ovunque".

Sulla differenza con il fratello: "Non ho giocato molto al centro della difesa, ma se mi chiedono di giocare lì, posso farlo, anche se io preferisco giocare sulla fascia. La differenza è che mio fratello può fare entrambe le cose".