Francia, Deschamps: “Giroud? Vi spiego perché non l’ho convocato”

Didier Deschamps, CT della Francia, non ha convocato Olivier Giroud per le gare di Nations League. Ecco la sue spiegazione

Didier Deschamps, CT della Francia, non ha convocato Olivier Giroud per le prime quattro gare di Nations League. Al contrario sono presenti altri due giocatori del Milan, vale a dire Theo Hernandez e Mike Maignan. Ma perché il numero 9 rossonero è stato escluso? Ecco la sua spiegazione in conferenza stampa: "Vi lascio liberi di arrivare alle vostre conclusioni affrettate, non mi ripeterò. In queste quattro partite voglio offrire la possibilità ad altri giocatori offensivi di mettersi in mostra. Quello che ho detto su Giroud non è cambiato da marzo. Voglio però dare minuti agli altri attaccanti, che hanno fatto molto bene con i loro club: Ben Yedder, Nkunku, che è stato eletto miglior giocatore in Germania e Moussa Dembélé, che ha statistiche interessanti". Attacco, pazza idea della dirigenza del Milan! Le ultime news di mercato >>>