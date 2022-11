Deschamps: “Giroud? Situazione diversa rispetto al 2021. Fiducia in lui”

Didier Deschamps , CT della Francia, ha spiegato il perché della convocazione di Olivier Giroud in vista dei Mondiali in Qatar. Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.

Le parole di Deschamps su Giroud

"La cosa importante è adattarsi, che non vuol dire contraddirsi. Vuol dire tenere conto della realtà del momento. Ci sono degli elementi che possono cambiare. Ci sono state delle discussioni con Olivier così come con altri giocatori, che mi hanno aiutato a riflettere. Se lui oggi è qui con noi è perché ho fiducia in lui e penso che sia giusto averlo con noi. La situazione attuale è diversa, per me e per lui, rispetto all'estate del 2021. Non entro nei dettagli della questione, ma penso che sia meglio averlo al mondiale. Ci sono delle cose visibili e altre meno, che contano su questa scelta".