Fiorentina, Prandelli: “Ho tanti assenti, spero di recuperarli per il Milan”

Fiorentina, Prandelli preoccupato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l'Udinese. L'ex ct della Nazionale ha parlato anche dei diversi singoli infortunati. L'augurio è che possano recuperare per la trasferta contro il Milan a San Siro. Le dichiarazioni: "Non ci sono più scuse, a costo di uscire dal campo con i crampi dobbiamo essere pronti a reggere e ad affrontare la paura. Forse sono state date a questo gruppo aspettative troppo alte rispetto al suo reale valore, ma la priorità adesso è formarlo come squadra, sta a me tirare fuori la grinta. Nei momenti difficili, in qualsiasi ambito lavorativo, viene sempre fuori l'uomo. Poche chiacchiere, ora voglio vedere la reazione. Ribéry, Bonaventura, Callejon e Venuti? Mi auguro di recuperarli tutti per la trasferta di domenica con il Milan".