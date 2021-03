Fiorentina-Milan, Pioli: “Bennacer trequartista? Ipotesi. Non partirà dall’inizio”

Stefano Pioli, alla vigilia di Fiorentina-Milan, ha parlato delle condizioni di Ismael Bennacer. L'algerino può fare il trequartista? La riposta

Stefano Pioli, alla vigilia di Fiorentina-Milan, ha parlato delle condizioni di Ismael Bennacer. L'algerino può fare il trequartista? La riposta in conferenza stampa: "Bennacer sta meglio e questa è stata la prima settimana in cui ha davvero lavorato a ritmi molto alti come ci aveva abituato. Non credo possa partire dall'inizio, ma può giocare uno spezzone. Ha ricoperto in passato la posizione di trequartista, ma abbiamo bisogno di altre caratteristiche. Se ce ne fosse bisogno, però, come è successo con Kessie, è un'ipotesi. L'importante è che stia bene, perché per noi è fondamentale". Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di mister Pioli