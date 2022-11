FIFA, Infantino: “Inclusione? Il Qatar ha fatto progressi”

Il presidente della FIFA Gianni Infantino è intervenuto in conferenza stampa prima dei Mondiali e ha toccato anche il tema dell'inclusione

L'evento più importante dell'anno sta per cominciare, ormai manca solo un giorno prima della partita inaugurale tra il Qatar e l' Ecuador ai Mondiali .

Tra i tanti volti noti intervenuti in conferenza stampa c'è stato anche il presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha toccato soprattutto il tema dell'inclusione. Il numero uno del maggiore organo calcistico a livello internazionale ha sottolineato come si siano fatti enormi passi in avanti nel Paese ospitante, a dispetto del comune sentire.