Europa League – Napoli, Gattuso: “Turnover? Al Milan ci ho sbattuto la testa”

Gattuso e i suoi errori al Milan

ULTIME NOTIZIE NAPOLI NEWS – Esordio in Europa League per il Napoli di Gennaro Gattuso, che giocherà al San Paolo contro l’AZ Alkmaar. L’allenatore azzurro ha parlato dei possibili cambi di formazione in vista del match, facendo riferimento alla sua precedente esperienza al Milan. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Turnover nella gara di domani? Sicuramente 3-4 giocatori che non hanno giocato contro l’Atalanta saranno in campo. Faremo delle scelte ponderate senza stravolgere nulla, al Milan con il turnover ci ho sbattuto la testa, cambiandone 8 in un’occasione“.

