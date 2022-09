Troppi gol presi? Pioli: “Siamo quelli che concedono meno agli avversari”

Stefano Pioli , alla vigilia di Empoli-Milan, ha parlato dei gol di troppo subiti in questo avvio di stagione. Poi porta all'attenzione un dato importante: queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

Se si aspetta un cambio di marcia in trasferta e sui gol presi, visto che l'Empoli ne ha presi meno: "Sicuramente vogliamo vincere in trasferta. Non esserci riusciti è stata una casualità perché solo col Sassuolo abbiamo giocato male. Per il resto i punti sono quelli, sarebbe servito qualcosa di più. Veniamo da una sconfitta e vogliamo ripartire col piede giusto. Una sconfitta che mancava da tanto. L'avversario è di livello. Per i gol subiti abbiamo analizzato i dati e siamo quelli che concedono meno possibilità di gol agli avversari. Significa che il sistema difensivo funziona, ma in alcune situazioni siamo stati poco attenti". Milan-Rafael Leao, rinnovo senza follie o cessione: le ultime news