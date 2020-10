Derby Inter-Milan, Pioli: “Ibrahimovic è pronto per giocare, però…”

Incognita Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic in vista del derby Inter-Milan. La sua presenza è una certezza, attenzione però all’incognita sulle condizioni fisiche. Queste le dichiarazioni: “Ha avuto il problema, ma l’ho trovato come il primo giorno, generoso e trascinatore. Sta bene, è pronto per giocare. Non so quanto può avere come durata nel corso della gara“.

