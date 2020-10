Derby Inter-Milan, Pioli: “Battere i nerazzurri? Ecco cosa vorrebbe dire”

La carica di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tre partite consecutive vinte in campionato per i rossoneri, che arrivano al derby Inter-Milan nelle migliori condizioni possibili. Vincere anche contro l’Inter sarebbe un’iniezione di fiducia incredibile per il Diavolo. Stefano Pioli lo sa bene e, in conferenza stampa, ha. parlato così del match: “Tutte le partite servono per avere conferme. Anche questa ci vedrà contro un avversario forte e ci farà capire dove possiamo crescere e a che livello siamo. Dalla partita scorsa abbiamo avuto degli insegnamenti, abbiamo capito che basta mollare un attimo per ricevere degli schiaffi importanti. Battere l’Inter ci darebbe tantissimo entusiasmo. Dobbiamo pensare ad una partita alla volta e a continuare a migliorare come stiamo facendo”.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA INTEGRALE DI MISTER PIOLI >>>