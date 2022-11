Pioli: “De Ketelaere? Non conta la quantità, ma la qualità dei minuti”

Stefano Pioli , alla vigilia di Cremonese-Milan, ha parlato della possibilità di Charles De Ketelaere dal primo minuto. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

Se domani De Ketelaere può tornare titolare

"L'allenamento di oggi sarà importante per capire la condizione, abbiamo giocato tanto e poco fa. Non conta la quantità, ma la qualità di minuti giocati".