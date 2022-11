Cremonese-Milan, conferenza stampa Pioli: ecco data e ora / PM News

Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese-Milan, partita valida per la 14^ giornata di Serie A. Ecco data e ora

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria in extremis contro lo Spezia, che bisogna pensare già a Cremonese-Milan, partita valida per la 14^ giornata di Serie A. Stefano Pioli, dopo aver saltato quella contro i liguri, parlerà alla vigilia della gara in conferenza stampa. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione l'allenatore rossonero incontrerà i giornalisti, nella sala stampa di Milanello, domani 7 novembre alle ore 13.