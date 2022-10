Tomori: “Domani vogliamo la rivincita e fare una grande prestazione”

Fikayo Tomori , difensore centrale rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Chelsea , partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 20222-2023 . Tomori è tornato sulla gara giocata la scorsa settimana a 'Stamford Bridge' e terminata 3-0 per i 'Blues' di Graham Potter .

"La settimana scorsa è stata una brutta partita, non abbiamo fatto la nostra solita prestazione, a cui sono abituato da due anni. Non abbiamo dimostrato ciò che potevamo, ma per fortuna abbiamo avuto una grande reazione e abbiamo allontanato quella prestazione. Domani vogliamo la rivincita e fare una grande prestazione".