Pioli: “De Ketelaere? Difficile per domenica. Messias? Sarà convocato”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Chelsea , partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 in programma domani sera a 'San Siro' alle ore 21:00 .

In primis, Pioli ha sottolineato come, in occasione della sfida contro i 'Blues' di Graham Potter, mancherà Charles De Ketelaere: "Ha avuto un affaticamento e domani non ci sarà. Difficile per domenica". La presenza del belga, dunque, è a rischio anche per Verona-Milan di campionato.