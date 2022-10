Chelsea, Fofana salta il Milan. Potter: “Ci vorranno alcune settimane”

Graham Potter , allenatore del Chelsea, ha confermato le prime impressioni su Wesley Fofana . Il difensore, uscito per un problema al ginocchio nella gara contro il Milan in Champions League, salterà la gara di ritorno a San Siro. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"Il ginocchio di Wesley non è così male come pensavamo dopo la partita, quindi va bene perché era motivo di preoccupazione, ma credo che ci vorranno ancora alcune settimane. È considerevolmente meglio di quanto potrebbe essere, ma ovviamente mancherà per alcune settimane. È solo uno stiramento al ginocchio, quindi c'è la possibilità che potremmo vederlo giocare prima della Coppa del Mondo. Dipende da come va la sua riabilitazione, non voglio metterci troppo tempo, ma c'è una possibilità che lo sia".