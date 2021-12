Champions, Sacchi e la previsione sbagliata. Allegri: “Va sempre ascoltato”

Arrigo Sacchi, leggenda vivente del Milan, e la profezia sbagliata sulle squadre italiane in Champions League. La risposta di Massimiliano Allegri

L'eliminazione di Milan e Atalanta in Champions League e il contemporaneo passaggio di Juventus e Inter hanno fatto venire alla mente alcune dichiarazioni di Arrigo Sacchi . La leggenda vivente rossonera, mesi fa, aveva parlato così delle squadre italiane impegnate nell'Europa che conta: "Se guardo alle nostre squadre in Champions, devo dire che Milan e Atalanta sono quelle che hanno la mentalità più internazionale, mentre Inter e Juventus sono più figlie della nostra tradizione ".

Una profezia che si è rivelata, chiaramente, non azzeccata. Facendo riferimento a queste parole oggi, in occasione della sua conferenza stampa, Massimiliano Allegri non ha polemizzato sull'argomento, anzi ha elogiato l'ex Milan. Queste le dichiarazioni: "Arrigo quando parla lo fa mosso dalla grande passione che ha per il calcio. Ciò che ha fatto lui in carriera parla a suo favore, quando dice le cose lui va sempre ascoltato". Le Top News di oggi sul Milan: Pioli cambia la formazione, un ritorno come sostituto di Simon Kjaer