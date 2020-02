Cagliari, Maran: “Gira così, ci riprenderemo. Rabbia per Nainggolan”

NEWS CAGLIARI – Genoa-Cagliari, questo pomeriggio a ‘Marassi‘, è terminata 1-0 per i padroni di casa in virtù di una rete di Goran Pandev nella prima frazione di gioco. I sardi di Rolando Maran sembrano in caduta libera. Il tecnico degli isolani, al termine del match, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa, riportate dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘.

Sui due infortuni nel primo tempo: “Tre infortuni. Perché la decisione di Christian Oliva è stata presa scendendo dal pullman. Abbiamo fatto tre sostituzioni praticamente ha complicato tutto. Nei due cambi abbiamo pagato qualcosa ma senza rischiare nulla. Siamo andati sotto per un episodio fortuito. Nel secondo tempo abbiamo meritato nettamente di non tornare a casa senza punti, ma è un momento che gira così. Sono momenti in cui bisogna restare lucidi e affrontarli col piglio da uomini, con le emozioni di una squadra che vuole tornare a prendersi quello che merita. Nel primo periodo di questo ciclo non avevamo meritato, in queste ultime partite avremo meritato di più. Questo ci deve dare ulteriore rabbia e ulteriore spinta per la prossima”.

Sulla squadra che doveva stare più alta per prendere gli avversari: “Era così che l’avevamo preparata. Non siamo riusciti a farla mentre nel secondo tempo sì. Nel primo tempo non siamo riusciti a farlo ma nonostante questo non abbiamo subito nulla. Abbiamo avuto una supremazia nella ripresa incredibile. Sono abbastanza sincero quando dico le cose. Avevamo la sensazione di essere in dominio della partita, ma è mancato solo il gol. I cambi forzati mi hanno poi anche portato ad aspettare”.

Sulla difesa a 4: “Non avevo più centrocampisti in campo per poter alzare Radja Nainggolan. Era una partita in equilibrio e forzare una situazione non si poteva. Sono accadute tante cose in pochi minuti che non ho cercato di fare troppa confusione”.

Sull’ennesimo infortunio di Fabrizio Cacciatore: “E’ una valutazione che va fatta. Questa settimana abbiamo anche aspettato di più a reinserirlo. Dovrò fare delle valutazioni. Abbiamo poi perso poco prima chi ricopre quel ruolo. Oggi sembrava che si facesse a gara per complicarsi la vita in questi aspetti che poi hanno inciso”.

Sul mancato inserimento di Alberto Paloschi: “Alla fine è quello che non si fa. Invece Gastón Pereiro è entrato nei meccanismi. Credo che sia stata una cosa che ha pagato, non perché l’altro non avrebbe portato benefici ma perché avevo solo un cambio”.

Su Cagliari-Napoli della prossima settimana: “Intanto fa rabbia perdere Nainggolan per un fallo inesistente. Perdiamo un giocatore per una partita importante in maniera ingiusta. Si lavora mantenendo la rabbia che c’era negli spogliatoi a fine gara. Quella rabbia dobbiamo tramutarla nella gara di domenica perché vogliamo rendere i tifosi orgogliosi di questa maglia. Nei momenti difficili bisogna saper tirare fuori aspetti morali e personalità”.

Intanto, sul fronte mercato, il Milan si sfrega le mani pensando ad un altro, incredibile ritorno in rossonero durante la prossima estate. Per le ultime news, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android