Bologna-Milan, Pioli: “Ecco le condizioni di Mandzukic e Kjaer | News

Bologna-Milan, Pioli parla di Mandzukic e di Kjaer

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan. Pioli ha parlato delle condizioni di Mario Mandzukic e di Simon Kjaer.

"Kjaer? Mi auguro che non duri troppo la sua assenza, è importante, ma se siamo primi abbiamo fatto bene anche con assenze importanti. Se ho tutti a disposizione sarà sicuramente meglio, perché il girone di ritorno è sempre più complicato. Rebic e Mandzukic? Rebic ha saltato alcuni allenamenti, è diverso allenarsi a casa e sul campo. Sicuramente un po' ci vuole, ma sta crescendo e sarà pronto per le prossime partite. Mario ha avuto un piccolo problema alla caviglia, ieri si è allenato con la squadra e se starà ancora così oggi, sarà convocato".