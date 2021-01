Bologna-Milan, Pioli: “Bennacer titolare? Ecco la mia decisione” | News

Bologna-Milan, Pioli parla delle condizioni di Bennacer

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan. Pioli ha parlato di Ismael Bennacer e delle sue condizioni fisiche.

"Bennacer sta meglio, ma è stato fuori tanto. Gli infortuni muscolari sono da prendere con cautela. Se farà tutto l'allenamento sarà convocato, non partirà dall'inizio, ma può giocare qualche minuto. È completo, ha grandi qualità e margini di miglioramento. Bene che ieri abbiamo fatto un grande allenamento con tanti giocatori, non succedeva da tanto. Oggi spero di avere le stesse risposte, perché domani sarà difficile".