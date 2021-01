Benevento-Milan, Inzaghi: “Per me non una gara come le altre. Ce la giochiamo”

BENEVENTO MILAN ULTIME NEWS – Conferenza stampa di vigilia per il tecnico del Benevento Pippo Inzaghi che ha presentato il match di domani contro il Milan.

“Non è una gara come le altre per me, per 90 minuti tutti vorremo vincere ma poi alla fine ognuno tornerà ad essere tifoso l’uno dell’altro. Sarà emozionante, come quando ho incontrato mio fratello. Ho ancora dei dubbi sulla formazione, posso dire che rientrerà Hetemaj, e non sarà facile scegliere chi dovrà andare in campo, ma abbiamo 3 partite in 6 giorni e quindi ci sarà spazio per tutti. Penso che ci voglia sempre equilibrio, anche se i campionati li hanno vinti sempre le squadre che subiscono meno. Con la Juventus e la Lazio abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, anche se sulla carta abbiamo poche speranze, quindi cercheremo di dire la nostra. E’ cambiato l’atteggiamento di tutta la squadra, con gli attaccanti che sono i nostri primi difensori”, riporta il sito Tuttobenevento.it.

Sui singoli: “Maggio e Iago Falque sono sulla via del recupero, adesso devono trovare la migliore condizione. Da lunedì potrebbero rientrare in gruppo, poi vedremo se potranno giocare già con il Cagliari o direttamente contro l’Atalanta. In questo momento ci servono tutti i calciatori. Per quanto riguarda Lapadula, siamo contenti di lui, aspettiamo un suo gol, ma anche quando non segna è un calciatore fondamentale. Con me gioca sempre titolare perché lo merita e la squadra apprezza molto il suo lavoro”.

Sul Milan e le sue assenze: “Per il Milan Ibra ed Hernandez sono calciatori molto importanti, ma se vedo la loro rosa sarà ugualmente molto complicato per noi. Affronteremo una squadra ancora imbattuta. Il merito va a Pioli che ha dato una impronta. Per noi è un’altra partita da sogno, con la convinzione che ce la possiamo giocare con tutti”.

