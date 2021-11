Atletico Madrid-Milan, Koke: “É una finale. Ibra e Giroud hanno esperienza”

Koke, alla vigilia di Atletico Madrid-Milan, ha presentato la partita di Champions League in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni

Come ti senti, come sta vivendo la squadra? "Mi sento come un giocatore che deve essere tranquillo, aiutare la squadra. Siamo un gruppo, dobbiamo giocare come tali e aiutarci gli uni con gli altri. Non importa chi va in campo dall'inizio e chi no".