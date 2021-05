Atalanta-Milan, Pioli: “Ecco perché dobbiamo credere alla Champions”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, giura che i suoi ragazzi daranno battaglia fino all'ultimo di Atalanta-Milan di domani sera. Le sue parole

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Atalanta-Milan, gara della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021. Parlando del perché il suo Milan deve credere alla qualificazione in Champions League, Pioli ha detto: "Il Milan ci deve credere perché ha dimostrato di essere forte per tutto il campionato. Affrontiamo l'Atalanta che è andata meritatamente in Champions League per la terza volta consecutiva, ma noi abbiamo il dovere di crederci perché abbiamo le qualità per essere una grande squadra. Da settembre giochiamo ogni tre giorni, e non abbiamo mai perso fiducia né convinzione nelle nostre qualità. Dobbiamo fare l'ultimo sforzo". Leggi qui le dichiarazioni complete di mister Pioli >>>