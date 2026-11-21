Ruben Amorim boccia Goncalo Ramos? L'interessante passaggio della conferenza stampa di Milan-Frosinone in cui il tecnico parla del centravanti rossonero
Cosa frena il Milan? Dalla gestione di Amorim a un dubbio su Ramos
Nel pomeriggio, al centro sportivo di Milanello, è andata in scena la conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia di Milan-Frosinone, match valido per la 12^ giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Tanti spunti interessanti dalle parole dell'allenatore rossonero, ma a catturare l'attenzione è stato soprattutto il passaggio dedicato a Gonçalo Ramos.
L'avvio di stagione di RamosPrelevato in estate dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro più bonus, Ramos è arrivato al Milan con grandissime aspettative. Non è mai facile giocare con il peso di essere stato pagato così tanto. Nelle prime 10 uscite stagionali, il centravanti portoghese ha messo insieme 3 gol e 2 assist: numeri discreti, arricchiti dal prezioso lavoro in fase di pressione e gestione palla. Il bottino dell'ex Benfica, tuttavia, è ancora troppo basso, soprattutto in virtù del cospicuo investimento estivo. Per permettere alla squadra di essere davvero competitiva, il classe 2001 dovrà alzare i giri del motore e risolvere le partite più ostiche con i suoi gol, in Italia e in Europa.
Milan, Amorim boccia Ramos?Proprio su questo aspetto si è focalizzato anche Ruben Amorim, che ha spiegato come ci sia una connessione tra i problemi di Ramos e quelli del Milan:
"Il problema di G. Ramos è il nostro problema. Non facciamo abbastanza tiri in porta e non lo mettiamo nelle condizioni di segnare. Senza Ramos non faremo così tanti gol. Lui segue molto i difensori, i centrocampisti. So che non è il suo ruolo, che deve segnare, ma io non lo sto aiutando, lui sta aiutando tanto me. Nell'ultima col Genoa non avremmo segnato senza di lui, è in entrambi i gol. Vogliamo vincere e segnare il più possibile, ma dobbiamo aumentare il volume di gioco".
Amorim: "Un'alternativa sarebbe utile"Il mercato di gennaio si avvicina e Amorim non ha nascosto il proprio desiderio di accogliere un'alternativa in più in attacco, visti i problemi di Ramos e la probabile partenza in prestito di Camarda:
"Chiaro che possiamo dire che avere un'opzione in più sarebbe utile"
Gerry Cardinale è pronto a soddisfare le esigenze di Amorim. Questi sono i sono quattro nomi su cui il Milan sta lavorando:
- Endrick: potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio per 60 milioni di euro con controriscatto a favore dei 'Blancos' per 80 milioni.
- Nicolò Tresoldi: valutato tra i 50 e i 60 milioni dal Club Brugge.
- Ermedin Demirović: alternativa low-cost dallo Stoccarda.
- Paul Mendy: contropartita in caso di eventuale prestito di Camarda il Cagliari.
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