Allegri: “L’Inter non mi ha impressionato. Era già forte e si è rinforzata”

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus, ha parlato della vittoria dell'Inter contro lo Spezia. Queste le dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa della vigilia della partita contro la Sampdoria, valida per la 2^ giornata di Serie A.

"L'ho vista ma non mi ha impressionato, era forte l'anno scorso e si è rinforzata quest'anno ed è una delle favorite. Noi dobbiamo pensare a noi, a migliorare noi stessi mantenendo l'umiltà che abbiamo sapendo che dobbiamo colmare un gap e per farlo bisogna fare cose importanti e straordinarie. Ci vuole cuore, passione, sacrificio, oltre che alla tecnica che serve per giocare a calcio".