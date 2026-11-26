Spazio alle dichiarazioni dalla sala stampa del 'Karaiskakīs': i biancorossi erano reduci da 3 vittorie (Jagiellonia, Sparta Praga, Olympique Marsiglia) e un pareggio (Rennes)
Olympiacos-Milan 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Karaiskakīs'
Imanol Alguacil, allenatore biancorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Olympiacos-Milan, partita della 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Alguacil in conferenza stampa dopo Olympiacos-Milan 2-4 di Europa LeagueSulla sua squadra crollata dopo 60' e su come si spiega questo risultato: "In un momento chiave della partita siamo passati dal possibile 3-0 al 2-1, e le nostre certezze sono crollate. Il Milan ha reagito bene, è più forte, ha esperienza, una squadra storica, e se non sei concentrato rischi di perdere, come successo. Il Milan ha giocato il tutto per il tutto ma fino al 60' abbiamo fatto un partitone, da squadra di Champions League".
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