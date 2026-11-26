Imanol Alguacil, allenatore biancorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Olympiacos-Milan, partita della 5^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' di Atene (Grecia). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Alguacil in conferenza stampa dopo Olympiacos-Milan 2-4 di Europa League

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: "In un momento chiave della partita siamo passati dal possibile 3-0 al 2-1, e le nostre certezze sono crollate. Il Milan ha reagito bene, è più forte, ha esperienza, una squadra storica, e se non sei concentrato rischi di perdere, come successo. Il Milan ha giocato il tutto per il tutto ma fino al 60' abbiamo fatto un partitone, da squadra di Champions League".: "Non lo so. Un allenatore deve trovare soluzioni, soprattutto perché dipende anche da come recupereremo i giocatori. Ne abbiamo alcuni fuori, altri oggi hanno giocato e vedremo le conseguenze. Vedremo chi ho a disposizione pensando anche alla prossima partita, ma l'Olympiacos, nonostante il cambio di modulo, ha giocato molto bene. Siamo stati validi, passati avanti nel punteggio, meritavamo il 3-0, e sono convinto che se avessimo retto il 2-0 per qualche minuto in più avremmo vinto. Il 2-4 mi sembra ingiusto".