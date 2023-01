Lazio-Milan: quote alte per la favorita della partita

Le quote della partita Lazio-Milan di Serie A messe a confronto. Il pronostico degli esperti di scommesse dice che i favoriti sono..

Matteo Ronchetti

Archiviata la pesante sconfitta in Supercoppa, è tempo per il Milan di tornare con la testa al campionato e alla rincorsa scudetto. I rossoneri non stanno attraversando un ottimo momento di forma ma l’Olimpico evoca dolci ricordi per tutti i milanisti. Dopo la sconfitta con il Lecce, la Lazio ha cambiato marcia e ha mangiato punti importanti in ottica Champions League. Ecco le ultime news sulle squadre e le info utili sulle quote di Lazio-Milan

Come arrivano Lazio e Milan — Inizio di 2023 amaro per il Milan: vittoria sofferta con la Salernitana, pareggio con Roma e Lecce, e sconfitta con Torino e Inter nelle coppe. Come analizzato da Oddschecker, in quattro match, la squadra di Pioli non è riuscita a dare la stessa continuità in entrambi i tempi, subendo due gol nei primi 45 minuti con Lecce e Inter e nella ripresa contro la Roma. Quest’anno la Lazio non ha ancora trovato continuità di gioco e risultati, alternando ottime prestazioni a match sottotono, nonostante tutto è attualmente al quinto posto a -3 da Inter e Juventus e -4 dai rossoneri.

I precedenti di Lazio-Milan — Lazio e Milan si sono affrontate 186 volte tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa: 83 i successi dei rossoneri, 39 dei biancocelesti e 64 pareggi. Come riporta Oddschecker, il bilancio dei successi pende dalla parte del Milan che anche fuori casa è riuscito a vincere più volte della Lazio: 27 vittorie a 24 all’Olimpico. Il Milan ha vinto cinque degli ultimi sei incontri contro i biancocelesti e soprattutto è riuscito a portare a casa l’ultimo precedente disputato all’Olimpico con il gol di Tonali allo scadere. I bomber storici di questo match sono Piola per la Lazio (16 gol) e Shevchenko per il Milan (13 gol).

Le quote di Lazio-Milan — I bookmaker prevedono un match equilibrato e combattuto per tutti i 90 minuti con i rossoneri leggermente in vantaggio nelle quote ma con valutazioni molto alte: 2.30 con StarcasinòBet e 2.27 con Planetwin. Poco più alte le quote per un successo della Lazio a 3.15 con Sisal. In campionato il pareggio manca dalla stagione 2018/2019 ed è quotato 3.40 con Novibet. Milan e Lazio hanno terzo e quinto miglior attacco del campionato e i bookmaker quotano molto basso il Goal a 1.67 con NetBet. Quota interessante l’Over 2.5 a 1.80 con Snai, più alto l’Under 2.5 a 1.90 con Goldbet.