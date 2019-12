Cina, tetto massimo di 3 milioni: chi può tornare in Europa?

CALCIOMERCATO MILAN – Tetto salariale di 3 milioni per i calciatori stranieri e di 1.2 per quelli cinesi. Sono questi i risultati delle restrizioni che applicate dalla Federazione del paese asiatico, mettendo fine ai maxi ingaggi che molti calciatori stranieri (europei e sudamericani ma non solo) hanno percepito fino ad oggi: basti pensare ai 15 milioni netti di Graziano Pellè.

Secondo diverse indiscrezioni, però, fatta la legge ci sarebbe già l’inganno. La norma, infatti, non prevede alcun limite per quanto concerne l’assegnazione dei bonus contrattuale e, dunque, i maxi ingaggi potrebbero comunque essere pagati (3 milioni più un tot. di bonus). La restrizione, tuttavia, potrebbe spingere qualcuno a tornare comunque in Europa e chissà, magari, anche qualcuno che possa fare comodo al Milan.

Tra i tanti calciatori stranieri che giocano in Cina ce ne sono molti brasiliani. Il più forte è certamente Oscar che gioca allo Shanghai SIGP insieme al connazionale Hulk. Oltre a loro anche i centrocampisti Paulinho (31 anni del Guangzhou Evergrande), Alex Teixeira, 29enne del Jiangsu Suning e Renato Augusto, 31 anni del Beijing Guoan.

Tra gli altri c’è anche l’ex rossonero El Shaarawy, che in estate ha lasciato la Roma. Ma poi anche Marek Hamsik o Ferreira Carrasco, che proprio 12 mesi fa fu molto vicino a trasferirsi al Milan. Intanto, ecco le ultime di mercato su Franck Kessie>>>

