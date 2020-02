NEWS MILAN – La leggenda rossonera Franco Baresi si è complimentata con Erling Haaland su Twitter per la doppietta segnata questa sera contro il PSG. L’attaccante norvegese, infatti, ha segnato altre due reti in Champions League (9 in 7 gare totali) ed è arrivato a quota 11 gol in appena 7 partite con la maglia del Borussia Dortmund.

