Capello: “Piatek? Ibrahimovic fa giocare bene chiunque stia al suo fianco”

NEWS MILAN – L’ex allenatore del Milan e della Juve Fabio Capello ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del possibile impiego in coppia con Krzysztof Piatek. “Questo lo può e lo deve dire solo l’allenatore – ha detto l’ex ct della Russia a Tuttosport -. Io non voglio entrare in queste cose. Non so se Piatek sia il partner ideale per Zlatan oppure se lo è un altro. Posso solo dire con certezza che Ibrahimovic ha sempre fatto giocare bene chiunque stesse al suo fianco. E questo non mi pare poco …”. Queste, invece, le parole di Manuel Rui Costa sullo svedese>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android