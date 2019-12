CALCIOMERCATO JUVENTUS – Sembrava sul punto di essere saltata la trattativa e invece oggi è arrivata l’ufficialità: Mario Mandzukic è un nuovo attaccante dell’Al Duhail. In Qatar ritrova il suo ex compagno di squadra in bianconero Mehdi Benatia. Ecco, secondo il giornalista Nicolò Schira, quanto guadagnerà l’attaccante croato più volte accostato anche al Milan.

