Calciomercato – Roma-Suso: il Milan dice no al prestito

CALCIOMERCATO MILAN – Saltato l’arrivo di Matteo Politano alla Roma, i giallorossi cercano un esterno d’attacco. La società capitolina avrebbe sondato diversi profili tra cui Shaqiri, Januzaj e Suso. Per quanto riguarda lo spagnolo rossonero, la Roma lo avrebbe chiesto in prestito. Soluzione che non piace assolutamente al Milan che vuole monetizzare da una sua cessione. Inoltre, il club di via Aldo Rossi avrebbe proposto alla Roma uno scambio alla pari con Cengiz Under, al momento rifiutato dai giallorossi. Interesse per Suso anche del Valencia: le ultime>>>

