Calciomercato Milan – Vecino o Duncan per la mediana di Pioli

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da Tuttosport, non è da escludere che il Milan possa chiedere all’Inter Matias Vecino nelle prossime settimane, sebben l’uruguayano sembra molto vicino al Tottenham di José Mourinho. I rossoneri cercano un mediano che possa alternarsi a Kessie e Krunic in mezzo al campo, facendo rifiatare ogni tanto anche Ismael Bennacer. L’alternativa al centrocampista dell’Inter può essere Alferd Duncan, per il quale il Sassuolo al momento ha sparato alto: almeno 20 milioni. Il Milan cerca però principalmente un colpo offensivo: ecco chi è il profilo maggiormente vicino ai rossoneri>>>

