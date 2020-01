Calciomercato – Milan-Under: proposta di scambio alla pari con Suso

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è sempre interessato all’esterno turco della Roma Cengiz Under. I rossoneri avrebbero proposto uno scambio alla pari con Jesùs Suso, esterno spagnolo in uscita dal Milan e in totale rottura con la tifoseria rossonera che lo ha subissato di fischi mercoledì sera contro la SPAL. La Roma, tuttavia, avrebbe rifiutato dal momento che valuta Under decisamente di più rispetto a Suso e, dunque, non sarebbe favorevole ad uno scambio alla pari. Secondo Di Marzio, però, i rossoneri sarebbero disposti a prendere anche un difensore dei giallorossi: ecco di chi si tratta>>>

