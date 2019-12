Calciomercato Milan – Seguito Scamacca, lui: “Ibrahimovic è il mio idolo”

CALCIOMERCATO MILAN – In Serie B si sta velocemente imponendo con la maglia dell’Ascoli, oltre alla ottime prestazioni con le maglie della Nazionale U20 e U21. Gianluca Scamacca sta attirando le attenzioni di tanti club importanti e lui ai microfoni di Gianlucadimarzio.com ha risposto: “È normale quando fai gol. Io penso a crescere con l’Ascoli, mirando ai playoff. Questa società ha puntato su di me e io mi trovo benissimo. Un anno fa non mi si filava nessuno. Il richiamo a Ibrahimovic nel mio nickname su Instagram? Zlatan è il mio idolo, ma quel profilo in realtà nasce da un problema: mi ero scordato la password e ho dovuto rifarlo nuovo. A sedici anni sono andato via dalla Roma per giocare in Olanda al PSV. Volevo un ambiente che mi facesse crescere tranquillo. Lì sanno dare il giusto tempo ai giovani. Non mi sono pentito di quella scelta”. Sul classe ’99 ci sono, come riporta Sky Sport, Milan, Benfica e Napoli. Intanto, tra i rossoneri ha parlato Ismael Bennacer: ecco le sue parole sull’errore di domenica>>>

