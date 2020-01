Calciomercato Milan – Se parte Piatek, obiettivo il giovane Scamacca

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Krzysztof Piatek al Milan è sempre più incerto soprattutto dopo i 90 minuti di panchina di ieri contro il Cagliari. Se dovesse partire, l’obiettivo sarebbe il giovane Gianluca Scamacca, 10 reti in 17 gare in stagione con la maglia dell’Ascoli, ma di proprietà del Sassuolo. In alternativa rimane sempre di moda il nome di Andrea Petagna della SPAL, il quale sarebbe un ritorno in rossonero.

Tornando al polacco rimane concreto l’interesse del Tottenham – sconfitto anche ieri contro il Liverpool – che necessita di una prima punta dopo l’infortunio al ginocchio di Kane che lo terrà out fino ad aprile. Intanto, Andrea Conti ha commentato il risultato della gara di ieri>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android