Calciomercato Milan – Scatto Genoa per Borini: scende il Torino

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato da Alfredo Pedullà, il Genoa avrebbe fatto uno scatto importante per Fabio Borini in uscita dal Milan e in scadenza di contratto il prossimo giugno. Come dichiarato nei giorni scorsi dal suo agente, il tuttofare rossonero lascerà il Milan a gennaio visto lo scarso impiego. Perde quota l’ipotesi Torino, che sembrava avanti a tutti nelle scorse settimane. Il Genoa ora è avanti a tutti, ma rimangono interessate anche Sampdoria a Fiorentina. Per i rossoblù, Borini potrebbe rappresentare il primo rinforzo per Diego Lopez che nelle prossime ore diventerà il nuovo allenatore visto l’imminente esonero di Thiago Motta dopo l’ennesima sconfitta subita (0-4 contro l’Inter). Oggi è saltata anche un’altra panchina in Italia: ecco di chi si tratta>>>

