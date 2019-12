Calciomercato Milan – Sagna: “Ibrahimovic al Milan farà la differenza”

CALCIOMERCATO MILAN – Bacary Sagna, intervistato da ‘Sky Sport‘, ha voluto lasciare il suo commento sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. L’ex giocatore del Benevento ha qualcosa in comune con l’asso svedese, entrambi hanno giocato in MLS, con Sagna che ha vestito la maglia del Montreal Impact.

Questo il commento del difensore francese: “Ibrahimovic è fortissimo, vuole fare sempre gol. In MLS ha fatto bene, ha cambiato i Galaxy e vuole migliorarsi. Si vede che sta bene sul campo, farà la differenza. Giocare a calcio per lui è naturale. Ha voglia di lavorare e vincere, le prime cose da avere per giocare a calcio. Non gli fa piacere quando perde e vuole essere sempre al primo posto. Queste sono le ragioni per cui gioca ancora a calcio a 38 anni”.

Anche Mino Raiola, procuratore dello svedese, è uscito allo scoperto su Ibrahimovic. Per le sue parole. continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android