Calciomercato Milan – Piace il baby Hansen: c’è la fila su di lui

CALCIOMERCATO MILAN – Ivan Gazidis inizierà la prossima stagione puntando forte sul suo progetto giovani. In questo senso, secondo quanto riporta ‘The Guardian’, il club rossonero sarebbe sulle tracce di Sontje Hansen, talento classe 2002 dell’Ajax. Un interesse non solitario però, perché sull’attaccante olandese è forte l’interesse di Manchester City, Inter e Juventus. Asta in arrivo? Staremo a vedere, ma il Milan si dimostra attento ad un altro potenziale baby prodigio della fortunata scuola Ajax. A proposito di giocatori olandesi, ecco quanto chiede il Lione per cedere Memphis Depay: continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓