Calciomercato Milan – Per la difesa è duello Fofana-Alderete

CALCIOMERCATO MILAN – Per rinforzare la retroguardia rossonera, il Milan starebbe valutando con attenzione due profili: Wesley Fofana del Saint-Étienne e Omar Alderete del Basilea. Il primo, più giovane, è un classe 2000 e sarebbe al momento preferito dalla dirigenza rossonera. Molto alto – 190 centimetri – e forte fisicamente, in questa stagione ha totalizzato fino ad ora 13 presenze tra campionato e coppe con 2 reti all’attivo. Il secondo ha 23 anni e gioca in Svizzera da quest’estate. Il suo procuratore ha fatto visita a Casa Milan nei giorni scorsi per proporlo alla dirigenza rossonera. Intanto, ecco le ultime sul possibile arrivo di Cengiz Under>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android