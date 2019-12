Calciomercato Milan – Nella corsa a Todibo anche l’Everton di Ancelotti

CALCIOMERCATO MILAN – Il nome più caldo per rinforzare il reparto arretrato del Milan a gennaio rimane Jean-Clair Todibo, difensore centrale 19enne del Barcellona. Sul francese, però, ci sono diverse squadre. Oltre al Bayer Leverkusen, club che gioca l’Europa League, ci sarebbero anche società della Premier League come l’Everton di Ancelotti – oggi subito vittorioso all’esordio – e il Southampton. Oltre a loro anche il Benfica. Insomma, per Todibo c’è la fila, senza contare che il Barcellona chiede 25 milioni e vorrebbe mantenere il diritto di recompra sul ragazzo. Intanto, i rossoneri sono sempre più vicini a Ibrahimovic: le ultime>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android