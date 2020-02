Calciomercato Milan – Messaggio alla UEFA: taglio di 80 milioni

NEWS MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, il Milan in questa sessione di mercato invernale ha effettuato un taglio che gioverà ai rossoneri circa 80 milioni. Il tutto deriva dalle cessioni – in prestito o a titolo definitivo – e il rispettivo taglio sugli ingaggi di Reina, Borini, Caldara, Ricardo Rodríguez, Suso e Piatek. La plusvalenza più importante – qualora il Siviglia andasse in Champions League il riscatto diventerebbe obbligatorio – il Milan la potrebbe fare con Suso: 20,4 milioni. Un messaggio forte e chiaro alla UEFA che in estate aveva escluso il club di via Aldo Rossi dall’Europa League causa bilanci in negativo nel triennio 2015-17. In estate, però i rossoneri potrebbero avere importanti novità e iniziare il percorso di Settlement Agreement. Intanto, il polacco Piatek lancia una frecciatina al Milan: continua a leggere>>>

