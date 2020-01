Calciomercato Milan – In corso le visite mediche di Begovic

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo quelle di Simon Kjaer, questa mattina sta sostenendo le visite mediche alla Madonnina il portiere bosniaco Asmir Begovic. Era atteso oggi e non si è fatto attendere. Dopo i test, l’ex portiere del Chelsea, del Bournemouth e dello Stoke City andrà a Casa Milan per firmare il proprio contratto di 6 mesi col club di via Aldo Rossi. Begovic potrebbe bagnare il proprio debutto con la maglia del Milan già mercoledì sera in Coppa Italia contro la SPAL dove sono attesi circa 30 mila tifosi.

