CALCIOMERCATO MILAN – Il giovane terzino francese Leroy Abanda ha lasciato oggi il Milan Primavera per trasferirsi in prestito allo Xamax in Svizzera. “A presto”, ha scritto su Instagram il laterale mancino che nel campionato elvetico potrà certamente fare esperienza e magari trovare spazio e continuità in campo. Appuntamento a luglio quando tornerà a vestire la maglia del Milan.