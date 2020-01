Calciomercato Milan – Espanyol molto interessato a Castillejo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta, l’Espanyol sarebbe molto interessato a Samu Castillejo. Lo spagnolo ex Villarreal, tuttavia, vorrebbe restare e le parole di Rafa Zurro, suo procuratore, dei giorni scorsi, sono state indicative in questo senso. Il numero 7 del Milan ora che è arrivata una leggenda come Zlatan Ibrahimovic vorrebbe giocarsi le sue chance di permanenza, anche se al momento non sembra che nel prossimo futuro possa aumentare il suo minutaggio. Ieri è stato protagonista di un bel gol (8-0) con un bel mancino a giro sul secondo palo. Sulla via del tramonto anche l’avventura di Ricardo Rodríguez: le ultime>>>

