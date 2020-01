Calciomercato Milan – Di Marzio: “Rodriguez, i rossoneri non hanno fretta”

CALCIOMERCATO MILAN – Tra le squadre più attive sul mercato di questo gennaio c’è sicuramente il Milan, che sta acquistando, ma anche cedendo molto. Tra i giocatori in partenza c’è ancora Ricardo Rodriguez, terzino svizzero rossonero che dovrebbe andare al Fenerbahce. La trattativa era chiusa, ma ora si è momentaneamente arenata, con il club turco che ha bisogno prima di cedere a causa di limitazioni della federazione turca. I rossoneri, comunque, secondo Gianluca Di Marzio, non hanno fretta e attendono sviluppi. Hanno già individuato i possibili sostituti: si tratta di alcuni giovani e le trattative possono essere chiuse in breve tempo.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android