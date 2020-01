Calciomercato Milan – Dani Olmo coi saldi di fine gennaio? Milan in attesa

CALCIOMERCATO MILAN – Tutta Europa è convinta che Dani Olmo sarà presto un nuovo calciatore del Milan. Sia media italiani che croati danno per certo un accordo trovato tra le due società, che però in realtà non sembra sia stato ancora raggiunto. Il Milan avrebbe – secondo La Gazzetta dello Sport – rinviato la questione all’estate dal momento che i costi dell’operazione sarebbero troppo alti.

Per il classe 1998 spagnolo, la Dinamo Zagabria chiede 25 milioni, ma tra bonus e commissioni si arriverebbe facilmente a raggiungere i 40 milioni. Un prezzo decisamente troppo alto se si pensa che il ragazzo andrà in scadenza a giugno 2021. Per questo motivo, tuttavia, il club croato non può forzare troppo la mano per non rischiare di perdere il proprio gioiello a parametro zero tra un anno.

Un’offerta da circa 10 milioni del Barcellona è stata rifiutata, ma secondo la rosea sono parecchi i top club che vorrebbero il giocatore spagnolo. Il Milan per ora resta in attesa, mentre ieri il tecnico della Dinamo ha dichiarato che Dani Olmo non prenderà parte all’amichevole contro la Lokomotiva Zagabria poiché al centro di una trattativa. Con chi ancora non si sa, anche se i media croati e non solo giurano che la squadra protagonista sia il Milan.

Boban è al lavoro per piazzare il colpo, sebbene visti i costi prima occorrerà cedere. Paquetà o Suso sono i sacrificabili e cedibili in caso di offerte congrue al loro valore. Ecco il pensiero di Gianluca Di Marzio sulla possibilità che al Milan arrivi Dani Olmo>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android